الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الربيعية للغد

باكو، 11 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم ومنقلب وغير ممطر أساسا وضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية غربية من المتوقع أن تستبدل بجنوبية غربية معتدلة نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-60 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وضباب على مختلف المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا بالجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وفي المناطق الجبلية بين 7-4 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا.