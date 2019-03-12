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    اقتصاد


    عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني البولندي في باكو

    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٣٤]

    وارسو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيعقد منتدى الأعمال الأذربيجاني البولندي في إطار اجتماع اللجنة بين الحكومات حول التعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وبولندا الذي سيقام في 11 أبريل بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الهدف الرئيسي من المنتدى الذي سيشارك فيه وزيرة ريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية السيدة يادويقا أميلفيج ووزير الطوارئ الأذربيجاني الفريق أول كمال الدين حيدروف هو توسيع وتكثيف التعاون الاقتصادي بين كلا البلدين. سيكون المنتدى فرصة ممتازة لإجراء محادثات مباشرة بين رجال الأعمال البولنديين والأذربيجانيين.

    سيركز المنتدى على المحادثات المباشرة بين رجال الأعمال من كلا البلدين حول مختلف قطاعات الاقتصاد - تصدير الأدوية والمنتجات الزراعية والمعدات الطبية وتصدير واستيراد منتجات البناء والتجميل وصناعة المواد الغذائية وإلخ.

    AZERTAG.AZ :عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني البولندي في باكو
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