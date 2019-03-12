الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس المستقرة للغد

باكو، 12 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم ومنقلب وغير ممطر أساسا وضبابًا على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح جنوبية غربية من المتوقع أن تشتد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 16-18 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-65 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وضبابا على مختلف المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-9 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا بالجبال.

وتنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية غربية على باكو وشبه جزيرة أبشرون يوم 13 مارس الغد متوقعة قوتها أن تتراوح بين 15-18 مترا في الثانية مع احتمال ارتفاعها إلى 20 مترا في الثانية أحيانا.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية بين 5-3 مئوية تحت الصفر.