تسخير فناءين آخرين للسكان بعد التجديد في باكو – صور

باكو، 12 مارس، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناءين تاليين تم تجديدهما ضمن مشروع "حديقتنا" دشنا في 12 مارس آذار اليوم على عنوان حي نسيمي شارع رشيد محمدوف وحي صبائل شارع جميل حاصلوف بالعاصمة باكو ويقعان بين مبان سكنية يسكنها أكثر من ألفي مواطن.

وتم إصلاح كلا الفناءين مع تزويدهما بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية. كما غرست 200 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير مساحة تبلغ 1000 متر مربع وأقيمت أماكن مجالسة فيهما.