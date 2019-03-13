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    تتوقع ظروف الطقس الممطرة على بعض المناطق للغد

    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٢١]

    باكو، 13 مارس، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 مارس الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وغير ممطر أساسا مع احتمال هطول مطر إلى الليل على بعض المناطق وضباب خفيف ليلا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا ونحو 9-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا ولكنها تتوقع هطول مطر أحيانا نهارا ابتداء من المحافظات الغربية مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها على مناطق مختلفة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 6-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا بالجبال.

    وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر ابتداء من النهار على بعض الأماكن وكثافة الهطول على مختلف المناطق وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها حينا لآخر على مناطق مختلفة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا وبالمناطق الجبلية بين 3-1 مئوية تحت الصفر ليلا.

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