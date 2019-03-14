    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في شاماخي

    ١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٢٠]

    باكو، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي في 14 مارس بالتوقيت المحلي 13:36:11.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 10 كم.

    وشعر الزلزال به إلى قوة 3 درجات في محافظتي شاماخي وبيرقولو الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :زلزال في شاماخي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٢١]
    تتوقع ظروف الطقس الممطرة على بعض المناطق للغد
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٤٥‎]
    تسخير فناءين آخرين للسكان بعد التجديد في باكو – صور
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس المستقرة للغد
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الربيعية للغد
    زلزال في شاماخي