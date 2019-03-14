زلزال في شاماخي

باكو، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)

وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي في 14 مارس بالتوقيت المحلي 13:36:11.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 10 كم.

وشعر الزلزال به إلى قوة 3 درجات في محافظتي شاماخي وبيرقولو الأذربيجانية.