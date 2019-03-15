    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في أراضي أغصو

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤٠]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمقدار 3 درجات على مقياس ريختير في أرض محافظة أغصو الأذربيجانية في 14 مارس بالتوقيت المحلي 18:19:41.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على 9 كم من محطة بيرقولو.

    وشعر الزلزال به إلى قوة 3 درجات في محافظتي شاماخي وبيرقولو الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :زلزال في أراضي أغصو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٢٠]
    زلزال في شاماخي
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٢١]
    تتوقع ظروف الطقس الممطرة على بعض المناطق للغد
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٤٥‎]
    تسخير فناءين آخرين للسكان بعد التجديد في باكو – صور
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس المستقرة للغد
    زلزال في أراضي أغصو