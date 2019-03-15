زلزال في أراضي أغصو

باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

وقع زلزال بمقدار 3 درجات على مقياس ريختير في أرض محافظة أغصو الأذربيجانية في 14 مارس بالتوقيت المحلي 18:19:41.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على 9 كم من محطة بيرقولو.

وشعر الزلزال به إلى قوة 3 درجات في محافظتي شاماخي وبيرقولو الأذربيجانية.