زلزال في أراضي أغصو
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤٠]
باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)
وقع زلزال بمقدار 3 درجات على مقياس ريختير في أرض محافظة أغصو الأذربيجانية في 14 مارس بالتوقيت المحلي 18:19:41.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على 9 كم من محطة بيرقولو.
وشعر الزلزال به إلى قوة 3 درجات في محافظتي شاماخي وبيرقولو الأذربيجانية.
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