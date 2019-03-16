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    زلزال في أراضي زرداب

    ١٦.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤٠]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وقع زلزال في محافظة زرداب الأذربيجان.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 30 كم وعلى 8 كم من محطة زرداب في الساعة 08:34 بالتوقيت المحلي.

    وشعر الزلزال حتى 3.3 درجات.

    AZERTAG.AZ : زلزال في أراضي زرداب
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