زلزال في أراضي زرداب
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤٠]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
وقع زلزال في محافظة زرداب الأذربيجان.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 30 كم وعلى 8 كم من محطة زرداب في الساعة 08:34 بالتوقيت المحلي.
وشعر الزلزال حتى 3.3 درجات.
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