الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة أحيانا على نطاق البلد للغد

باكو، 16 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وغير ممطر أساسا وضبابا خفيفا على مناطق مختلفة صباحا وليلا وهبوب رياح شمالية غربية مع احتمال اشتداد قوتها أحيانا من العصر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا ونحو 11-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتتوقع الهيئة هطول مطر أحيانا ابتداء من المحافظات الغربية الأذربيجانية مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق والمطر الثلجي على الأراضي الجبلية وتكون ضباب أحيانا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها نهارا أحيانا على مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا ونحو 14-19 مئوية نهارا وبين 0-4 مئوية ليلا وبين 4-87 مئوية نهارا في الجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء ممطرة أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على مختلف المناطق وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبالمناطق الجبلية بين 3-1 مئوية تحت الصفر ليلا.