الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة على نطاق البلد للغد

باكو، 18 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائم جزئي إلى غيوم أحيانا مع احتمال مطر رذاذ صباحا على بعض المناطق ومطر مساء وهبوب رياح شمالية غربية مع احتمال اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا ونحو 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتتوقع الهيئة هطول مطر وثلج أحيانا على بعض مناطق المحافظات الأذربيجانية مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق والمطر الثلجي على الأراضي الجبلية وسفوح الجبال وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا ونحو 8-13 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-6 مئوية نهارا في الجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء ممطرة أحيانا وتساقط الثلج على بعض الأماكن وهبوب رياح غربية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبالمناطق الجبلية بين 5-7 مئوية تحت الصفر ليلا.