تدشين فناء مجدد تال للسكان في باكو – صور

باكو، 18 مارس، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تجديده ضمن مشروع "حديقتنا" في 18 مارس اليوم على عنوان حي بناقدي شارع س. محمدوفا رقمي 207 و209 ويقع بين مبنى سكني يسكنه 600 مواطن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية.

كما غرست 50 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما وأقيمت 3 أماكن مجالسة فيهما.

وهذا هو الفناء الـ 21 المجدد ضمن المشروع بحي بناقدي.

ومن المخطط تنفيذ المشروع في جميع أحياء باكو العاصمة.