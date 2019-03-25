الأرصاد الجوية تتوقع جوا غير ممطر أساسا على نطاق البلد للغد

باكو، 25 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائم جزئي إلى غيوم أحيانا وغير ممطر أساسا مع احتمال مطر ليلا ومساء على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة من المتوقع أن تستبدل نهارا بشمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا ونحو 8-10 مئوية نهارا.

وتتوقع الهيئة جوا غير ممطر أساسا مع احتمال هطول مطر وثلج أحيانا على بعض مناطق المحافظات الأذربيجانية وتكون ضباب وهبوب رياح غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-12 مئوية ليلا ونحو 3-13 مئوية نهارا وبين 12-7 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر وتساقط الثلج على بعض الأماكن ليلا ومساء وهبوب رياح غربية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبالمناطق الجبلية بين 14-9 مئوية تحت الصفر ليلا.