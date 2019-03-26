الأرصاد الجوية تتوقع مطرا أحيانا ليلا وصباحا على نطاق البلد للغد

باكو، 26 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 27 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائم جزئي إلى غيوم أحيانا وغير ممطر أساسا مع احتمال مطر صباحا وليلا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية معتدلة من المتوقع أن تستبدل مساء بشمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا ونحو 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 4-6 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 60-70 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا ولكنها تتوقع هطول مطر أحيانا ليلا وصباحا في بعض المحافظات الشرقية وضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا بالجبال.