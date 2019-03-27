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    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع حرارة الطقس على نطاق البلد

    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٣٩]

    باكو، 27 مارس، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 مارس الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وغير ممطر أساسا وضبابا خفيفا على مناطق مختلفة صباحا ورذاذا إلى الليل وهبوب رياح شمالية شرقية يتوقع أن تستبدل نهارا بجنوبية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا ونحو 11-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا ولكنها تتوقع هطول مطر نهارا ابتداء من بعض المحافظات الغربية وكثافة الهطول على مناطق مختلفة وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا بالجبال.

    وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء ممطرة أحيانا على مختلف المناطق وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وكثافة الهطول نهارا على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبالمناطق الجبلية بين 7-5 مئوية تحت الصفر ليلا.

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