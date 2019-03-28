الأرصاد الجوية تتوقع أمطار الربيع على نطاق البلد

باكو، 28 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وممطر أحيانا وضبابا خفيفا على مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح شمالية يتوقع اشتداد قوتها حينا لآخر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا ونحو 8-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 4-6 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية مع توقع كثافة الهطول على مناطق مختلفة وضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية ينتظر أن تشتد قوتها نهارا أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 3-6 مئوية نهارا بالجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة هطول مطر ومطر ثلجي على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وهبوب رياح غربية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا وبالمناطق الجبلية بين 5-2 مئوية تحت الصفر ليلا.