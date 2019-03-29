الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس الممطرة على نطاق البلد

باكو، 29 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 30 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وممطر أحيانا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية يتوقع اشتداد قوتها حينا لآخر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا ونحو 6-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية مع توقع كثافة الهطول على مناطق مختلفة وضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية ينتظر أن تشتد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا وبين 7-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا بالجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة هطول مطر ومطر ثلجي على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا وبالمناطق الجبلية بين 7-5 مئوية تحت الصفر ليلا.