زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز ايران

باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضربت هزات أرضية بقوة 5.2 ريختر منطقة سومار الواقعة بحدود محافظتي ايلام وكرمانشاه غربي ايران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة 14:37 بالتوقيت المحلي.

وقعت هذه الهزات الأرضية في عمق 10 كم.

لم تصل بعد اي معلومات حول نسبة الخسائر جراء هذا الزلزال.