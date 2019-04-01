زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز ايران
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠١٩ [١٧:٥٤]
باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضربت هزات أرضية بقوة 5.2 ريختر منطقة سومار الواقعة بحدود محافظتي ايلام وكرمانشاه غربي ايران.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة 14:37 بالتوقيت المحلي.
وقعت هذه الهزات الأرضية في عمق 10 كم.
لم تصل بعد اي معلومات حول نسبة الخسائر جراء هذا الزلزال.
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