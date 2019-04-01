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    زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز ايران

    ٠١.٠٤.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ضربت هزات أرضية بقوة 5.2 ريختر منطقة سومار الواقعة بحدود محافظتي ايلام وكرمانشاه غربي ايران.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة 14:37 بالتوقيت المحلي.

    وقعت هذه الهزات الأرضية في عمق 10 كم.

    لم تصل بعد اي معلومات حول نسبة الخسائر جراء هذا الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز ايران
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    زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز ايران