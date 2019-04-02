منع تهريب المخدرات من إيران والقبض على 4 متورطين

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

نتيجة عمليات البحث والتحري المتخذة باستمرار من اجل حماية حدود الدولة تم منع إحضار غير شرعي للمواد المخدرة أراضي البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان حرس الحدود أن وحدة حرس الحدود "هوراديز" بمحافظة فضولي تلقت بلاغا في 22 مارس الساعة 04.00 من أجهزة كشف خرق حدود الدولة في أراضي قرية بويوك بهمنلي بالمحافظة وكشفت وحدة حرس الحدود بالمنطقة بعد وصولها إلى المساحة عن آثار قدم خاصة بشخصين اثنين من اتجاه جمهورية إيران الإسلامية نحو أراضي جمهورية أذربيجان.

وأسفرت عمليات البحث والتحري الشاملة بالتعاون مع موظفي إدارة شرطة محافظة فضولي لوزارة الداخلية عن القبض على مواطن إيراني يدعا خير آبادي سجاد قربان من مواليد 1993م ومواطنين أذربيجانيين مدعوين الياسوف زهراب شرف الدين من مواليد 1989م وعلييف توغرول عيسى من مواليد 1992م بصفتهم مشتبه فيهم بعد أن تم توقيف سيارة من طراز أوبل للتفتيش في أراضي قرية أشاغي ياغليوند لمحافظة فضولي على الطريق السريع الواصل بين هوراديز وباكو العاصمة قرابة الساعة 07.00 من يوم 23 مارس.

كما أسفرت عمليات البحث والتحري الشاملة التي أقيمت من قبل وقات حرس الحدود عن توقيف المواطن الإيراني الآخر المدعو جعفري فرهاد نزيه وعن اكتشاف 3 كغ و995 جرام من المخدرات ومنها 1 كغ و995 جرام من الكوكوس المخدر و2 كغ من القنب الهندي و1510 عدد من حبوب الميثادون وصودرت.

ويستمر التحقيق مع الوقائع المذكورة.