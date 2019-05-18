الأرصاد الجوية تتوقع هطول مطر على بعض المحافظات الجبلية

باكو، 18 مايو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 مايو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وغير ممطر أساسا وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-18 مئوية ليلا ونحو 24-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 17-19 مئوية ليلا وبين 25-27 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول على بعض الأراضي الجبلية مساء وكثافة الهطول على مناطق مختلفة وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا بالجبال.