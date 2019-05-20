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    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف هطول أمطار غزيرة على نطاق البلد

    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٠٢]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 مايو الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وغير ممطر طول اليوم وهطول أمطار متقطعة على بعض مناطق باكو شبه الجزيرة ليلة 21 وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتداد قوتها صباحا أحيانا وتستبدل بشمالية شرقية مساء.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-17 مئوية ليلا ونحو 21-25 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 16-18 مئوية ليلا وبين 24-26 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 50-50 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الرعدية والممطرة أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على مناطق مختلفة وتساقط البرد وسماء غير ممطرة أساسا نهارا وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا بالجبال.

    وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء رعدية وممطرة أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط البرد. وتتوقع مساء غير ممطرة مساء وهبوب رياح شرقية يمكن اشتداد قوتها عند الرعد والبرق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا.

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