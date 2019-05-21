مناقشة إمكانيات التعاون بين أذربيجان واليابان
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:١٤]
باكو، 21 مايو (أذرتاج).
جرى في 21 في وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية لقاء مع رئيس اللجنة الاقتصادية اليابانية الأذربيجانية ونائب رئيس مؤسسة ايتوجي يوجي كوباياشي والوفد المرافق له.
أفادت وكالة أّذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان واليابان وامكانيات التعاون. كذلك جرى تبادل الآراء حول المسائل التحضيرية لاجتماع اللجنة الاقتصادية المزمع انعقاده في نوفمبر.
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