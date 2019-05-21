    • / مجتمع

    مجتمع


    مناقشة إمكانيات التعاون بين أذربيجان واليابان

    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:١٤]

    باكو، 21 مايو (أذرتاج).

    جرى في 21 في وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية لقاء مع رئيس اللجنة الاقتصادية اليابانية الأذربيجانية ونائب رئيس مؤسسة ايتوجي يوجي كوباياشي والوفد المرافق له.

    أفادت وكالة أّذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان واليابان وامكانيات التعاون. كذلك جرى تبادل الآراء حول المسائل التحضيرية لاجتماع اللجنة الاقتصادية المزمع انعقاده في نوفمبر.

    AZERTAG.AZ : مناقشة إمكانيات التعاون بين أذربيجان واليابان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف هطول أمطار غزيرة على نطاق البلد
    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع هطول مطر على بعض المحافظات الجبلية
    ١٦.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:٥‎٢]
    زلزال في بحر الخزر
    ١٤.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة أساسا على نطاق البلد
    مناقشة إمكانيات التعاون بين أذربيجان واليابان