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    نقل 77.1 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - أبريل

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٤٨]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 77.1 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري بعد انخفاضه 0.9 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.

    AZERTAG.AZ :نقل 77.1 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - أبريل
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    نقل 77.1 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - أبريل