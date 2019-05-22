نقل 77.1 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - أبريل
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٤٨]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 77.1 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري بعد انخفاضه 0.9 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.
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