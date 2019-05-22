حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان 218.5 مليون دولار

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان 306 ألف و923 طن خلال يناير – أبريل للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات 218 مليون و555 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حققت حجمها 98 ألفا و625 طن.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة 208 الف و298 طن وتصل التكلفة إلى 167 مليون و472 ألف دولار أمريكي.