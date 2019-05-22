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    سكة حديد بين باكو وغابالا تشغل في العام القادم

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:٣٣]

    باكو، 22 مايو (أذرتاج).

    سيتم تدشين سكة حديد بين باكو وغابالا في النصف الثاني من العام القادم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عما قاله رئيس مؤسسة "سكك الحديد الأذربيجانية" جاود قوربانوف.

    أشار رئيس المؤسسة ان نصف طريق من 45 كلم طول سكك الحديد ابتداء من محطة لاكي جاهز. وقال قوربانوف ان الاعمال المتعلقة بتسوية الأرض ستنتهي حتى نهاية العام. وسيصل الركاب الى غابالا خلال 2.5-3 ساعة.

    AZERTAG.AZ :سكة حديد بين باكو وغابالا تشغل في العام القادم
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