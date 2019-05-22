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    تصدير أكثر من 25 ألف طن من الشحن جوا

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٣٣]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري 25 ألفا و118 طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات الموردة جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 4 آلاف و585 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير أكثر من 25 ألف طن من الشحن جوا
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