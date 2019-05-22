باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج) نقل 426 ألف و701 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم البضائع المستوردة بلغ 711 ألف و387 طن.

AZERTAG.AZ : نقل أكثر من 426 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال يناير – أبريل

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