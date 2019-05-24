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    تنفيذ أكثر من 2.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال العام الجاري

    ٢٤.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٤٠]

    باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تنفيذ مليونين و774 ألف و100 طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن حجم أعمال التحميل والتفريغ لدى الموانئ البحرية بلغ مليونين و518 ألف و100 طن أو بنسبة 90.8 في المائة من الشحنات المنقولة هي شحنات العبور والترانزيت. وحتى أول مايو كانت في الموانئ 79.2 ألف طن من الشحنات الموردة المنتظرة للإرسال.

    وزاد عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة نسبته 22.2 في المائة لارتفاع إلى 5.5 آلاف شخص.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ أكثر من 2.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال العام الجاري
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