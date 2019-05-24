حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان مليار دولار

باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان مليونين و257 ألف و220 طن خلال يناير – أبريل للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات مليار و14 مليونا و646 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة 677 ألف و745 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال 4 أشهر بلغت 228 مليون و227 ألف دولار أمريكي.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة مليون و579 الف و474 طن وتصل التكلفة إلى 786 مليون و418 ألف دولار أمريكي.