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    ميناء باكو البحري الجديد يفتح مرفأ للأسمدة

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠١٩ [١٣:١٧]

    باكو، 25 مايو (أذرتاج).

    قال المدير العام لجمعية "ميناء باكو البحري التجاري الدولي طالع زيادوف في حديثه مع مراسل اذرتاج ان الميناء سيفتح مرفأ للأسمدة.

    أضاف زيادوف ان مرفأ للاسمدة بدأ يعمل في تركمانستان في العام الماضي. ثمة إمكانيات كبيرة لتصدير الأسمدة من آسيا المركزية. يقام تقييم الجدوى الاقتصادي الفني في هذا المجال. قريبا سيبدأ عمل مرفأ متخصص للاسمدة في ميناء باكو البحري التجاري الدولي.

    AZERTAG.AZ :ميناء باكو البحري الجديد يفتح مرفأ للأسمدة
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