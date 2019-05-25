85 % من عمليات ميناء باكو هي عمليات الترانزيت

باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

85 في المائة من عمليات ميناء باكو هي عمليات الترانزيت.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس العام للشركة المساهمة المغلقة "ميناء باكو البحري التجاري الدولي" طالع زيادوف في مقابلة مع الصحفيين.

قال إن التبادل التجاري بشكل اكثر يجري مع تركمانستان وكازاخستان. 85 في المئة من البضائع التي يتم تسليمها إلى السوق العالمي عبر ميناء باكو هي بضائع الترانزيت.