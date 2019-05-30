الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة أساسا في العاصمة

باكو، 30 مايو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 31 مايو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وغير ممطر أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-20 مئوية ليلا ونحو 26-29 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 18-20 مئوية ليلا وبين 27-29 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر قصر الأجل على بعض الأراضي الجبلية نهارا والرعد وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية يمكن اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا بالجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر قصر الأجل على بعض الأراضي الجبلية في النصف الأول من اليوم والرعد وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا.