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    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٠٦]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 يونيو حزيران الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة جزئيا وغير ممطر وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-20 مئوية ليلا ونحو 29-32 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 18-20 مئوية ليلا وبين 29-31 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة مع احتمال هطول مطر قصر الأجل على بعض الأراضي الجبلية مساء والرعد وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 30-34 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا بالجبال.

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