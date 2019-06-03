شركة "airBaltic" تدشن رحلة جوية مباشرة إلى باكو
AzerTAg.az
٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٢٧]
تالين، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ستدشن شركة طيران البلطيق "airBaltic" اللاتفية رحلة جوية إلى باكو من عاصمة إستونيا تالين خلال فترة ما بين يوليو - سبتمبر.
أفادت وكالة أذرتاج أن الرحلات ستسير يومي الأربعاء والأحد في الأسبوع (من تالين) ويومي الاثنين والخميس (من باكو).
ويذكر أن أسعار تذاكر الطيران ستبدأ من 188 يورو.
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