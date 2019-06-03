شركة "airBaltic" تدشن رحلة جوية مباشرة إلى باكو

تالين، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ستدشن شركة طيران البلطيق "airBaltic" اللاتفية رحلة جوية إلى باكو من عاصمة إستونيا تالين خلال فترة ما بين يوليو - سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرحلات ستسير يومي الأربعاء والأحد في الأسبوع (من تالين) ويومي الاثنين والخميس (من باكو).

ويذكر أن أسعار تذاكر الطيران ستبدأ من 188 يورو.