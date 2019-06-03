أذال: تستمر المفاوضات في الاتفاقية مع بوينغ على شراء طائرات بوينغ 737 ماكس 8

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

قالت أذال إن المفاوضات في الاتفاقية مع شركة بوينغ على شراء طائرات بوينغ 737 ماكس 8 مستمرة ومن المخطط تنفيذ الاتفاقية الموقع عليها في الفترة ما بين 2019م إلى 2024م.

أفادت أذرتاج عن بيان أذال شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية للطيران المدني إن "المدفوعات الأولى في الاتفاقية سددت وستأخذ شركة بوينغ هذه المدفوعات عام 2024م. ونود أن نذكر أيضا أن مفاوضات جارية حاليا مع شركة بوينغ لشراء الطائرات ذات الجسم العريض. وحاليا تستخدم الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال استخداما فاعلا من أسطول الطائرات الموجود. وتستخدم أذال طائرات بوينغ وايرباس وامبرائر الزعيمة في مجال صناعة الطائرات."