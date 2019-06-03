موسكو، 3 يونيو (أذرتاج). ستقوم شركة "ترانسماش" الروسية بتوصيل اول دفعة من عربات قطار ميترو الى أذربيجان ابتداء من 4 يونيو. افاد مراسل أذرتاج ان كبار مسئولين من إدارة ميترو انفاق باكو وشركة ترانسماش" الروسية وشركة "ميترواقونماش" الروسية وممثلي وسائل الاعلام سيحضرون الحفل بهذه المناسبة. يذكر ان الطرفين الاذربيجاني والروسي وقعا في فبراير هذا العام على اتفاقية حول صنع 30 عربة من الجيل الرابع الجديد لميترو انفاق باكو.

AZERTAG.AZ : بدء توصيل أول دفعة من عربات الميترو من روسيا إلى باكو في 4 يونيو

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