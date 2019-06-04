الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة وهبوب رياح شمالية شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا ونحو 32-36 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 22-24 مئوية ليلا وبين 34-36 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 45-55 في المائة.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 20-21 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية ودرجات مياه البحر 22-23 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة مع احتمال هطول مطر قصر الأجل على بعض الأراضي الجبلية مساء والرعد وتساقط البرد وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا وبين 15-20 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا بالجبال.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.