باكو، 5 يونيو، أذرتاج يحتفل شعب أذربيجان اليوم بعيد الفطر المبارك. أفادت أذرتاج أن شهر رمضان حل باذربيجان في 6 مايو بالتقويم الميلادي وفقا لفتوى مجلس القضاة بإدارة مسلمي القوقاز. كل عام وانتم بخير وعافية سائلين الله الوهاب أن يعيده علينا وعليكم وتقبل صالح اعمالنا واعمالكم ويعم خير وبركة رمضان على مدار العام.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تحتفل بعيد الفطر المبارك

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