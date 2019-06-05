    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان تحتفل بعيد الفطر المبارك

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 5 يونيو، أذرتاج

    يحتفل شعب أذربيجان اليوم بعيد الفطر المبارك.

    أفادت أذرتاج أن شهر رمضان حل باذربيجان في 6 مايو بالتقويم الميلادي وفقا لفتوى مجلس القضاة بإدارة مسلمي القوقاز.

    كل عام وانتم بخير وعافية سائلين الله الوهاب أن يعيده علينا وعليكم وتقبل صالح اعمالنا واعمالكم ويعم خير وبركة رمضان على مدار العام.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تحتفل بعيد الفطر المبارك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠١٩ [١٩:٠٣]
    6 مايو غرة رمضان المبارك في أذربيجان
    ٢٦.٠٤.٢٠١٩ [١٨:٣٧]
    مؤتمر الحوار بين منتسبي الأديان ومكافحة التطرف يستمر بجلسات نقاش
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٨]
    مؤسسات دينية جديدة التسجيل تتسلم للشهادات
    ٢٦.٠١.٢٠١٩ [٢٢:٠٧]
    لقاء بين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز ورئيس جمهورية انغوشيتيا بأوسيتيا الشمالية
    أذربيجان تحتفل بعيد الفطر المبارك