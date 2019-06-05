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    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٢]

    باكو، 5 يونيو، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 يونيو حزيران الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطر وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا ونحو 32-36 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 20-24 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا.

    وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة مع احتمال الرعد ومطر قصير الاجل إلى المساء على أجواء بعض الأراضي الجبلية وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة
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