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    الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة في بعض المحافظات الشمالية والغربية

    ٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٧]

    باكو، 9 يونيو، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 يونيو حزيران الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة وهبوب رياح شمالية شرقية يتوقع استبدالها بجنوبية شرقية نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-23 مئوية ليلا ونحو 28-33 مئوية نهارا .

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية وحرارة مياه البحر 20-21 مئوية.

    وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية ودرجات مياه البحر 22-23 مئوية.

    وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة مع احتمال هطول مطر قصر الأجل على بعض الأراضي الجبلية إلى المساء والرعد وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

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