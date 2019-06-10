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    باكو تستضيف مؤتمرا في موضوع " طريق النقل الدولي العابر للخزر

    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢١]

    باكو، 10 يونيو (أذرتاج).

    في مركز باكو للمعارض غدا في الساعة من 14:00 إلى 16:00 سينظم مؤتمر في موضوع "طريق النقل الدولي العابر للخزر" في إطار معرض "ترانسكاسبيان 2019".

    أفادت وكالة أذرتاج أن المؤتمر فرصة جيدة لمناقشة آفاق تطوير طرق النقل الدولية وسبل تفعيل نشاطها ودور أذربيجان في التجارة الدولية. من بين مواضيع المؤتمر "إحياء طريق الحرير وأهميته في تطوير العلاقات التجارية بين الدول" و"استراتيجية تطوير الشبكة اللوجستية في أذربيجان"، و"تفعيل نقل البضائع عبر شبكات النقل الدولية".

    سيستمع الحضور إلى كلمات السكرتير الوطني للجنة تراسيكا الحكومية المشتركة عاكف مصطافايف ومدير قسم في ميناء باكو البحري التجاري الدولي يوجين سي ووغيرهم. ويمكن التسجيل في المؤتمر عبر رابط https://transcaspian.az/en-meetingscompanies/

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