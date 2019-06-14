كشف أكثر من 7 آلاف شتلة قنب في 3 دفيئات بباكو – صور صور

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

في عملية خاصة نفذها افراد قسم الشرطة 14 بحي صابونجي للعاصمة باكو تم توقيف ساكن البلدة وقار علييف المشتبه بالاشتغال بزراعة المواد المخدرة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن عملية الفحص والتفتيش لدى حديقة مصيف مملوك له كشفت عن 7190 شتلة للقنب بوزن عام بالغ 104ر1 طن زرعها في 3 دفيئات مركبة على مساحة عامة تبلغ 1800 متر مربع. وقال المشتبه به في إدارة الشرطة إنه زرع النباتات المخدرة مؤخرا بأساليب زراعية فنية خاصة بغية بيعها بعد تجفيف شتلات القنب.

وفي عملية ثانية أجريت في الدفيئات عثر على 100ر5 كغ من القنب الهندي المجفف الجاهز للبيع.

ويجري التحقيق مع الحادث لكشف جميع ملابسات الواقع مع تحديد هويات متورطين آخرين فيه.