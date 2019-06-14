باكو، 14 يونيو، أذرتاج تلقت وزارة الطوارئ بلاغا أفاد نشوب حريق في مناطق جبلية بمحمية قوبوستان الحكومية بحي قراداغ للعاصمة باكو. أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أنها احضرت مكان الحادث على الفور اثر تلقي البلاغ وحدات الإطفاء وقوات جيش الدفاع المدني ومروحيتي الإطفاء. وحسب معلومات أولى احترقت في مكان الحادث الجبلي عشب وشجيرات جافة. وتواصل الجهات ذات الصلة عمليات اتخاذ تدابير عاجلة لإخماد الحريق. ستزود لطوارئ المجتمع بمعلومات إضافية.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تشرك مروحيتي الإطفاء في اخماد حريق ناشب في مناطق جبلية بمحمية قوبوستان

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