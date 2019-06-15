باكو، 15 يونيو، أذرتاج نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 يونيو حزيران الغد. أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة وهبوب رياح شمالية شرقية يحتمل استبدالها بجنوبية شرقية نهارا. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا ونحو 30-35 مئوية نهارا. وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية يحتمل استبدالها بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 21-22 مئوية. وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية يحتمل استبدالها بجنوبية شرقية نهارا ودرجات مياه البحر 23-24 مئوية. وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد إلى المساء في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر قصير الأجل متقطعة صباحا ومساء وتساقط البرد محليا على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.

AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تتوقع سماء مشمسة في باكو وممطرة جزئيا في بعض المحافظات الشمالية والغربية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده