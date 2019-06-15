وزارة الزراعة: استلام 28ر499 طن من شرانق دود القز الطازجة الى اليوم

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

استلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير إلى 28ر499 طن من شرانق دود القز الطازجة الى يوم 14 يونيو على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة أن المربين سلموا اليوم الماضي 66ر47 طنا من الشرانق عموما مفيدة أنها تسلمت أكثر حجم من الشرانق الطازجة يوم 13 يونيو بقدر 69ر121 طنا.

وأضافت فيه أن محافظات زرداب وفضولي وزاقاتالا وبالاكن وبردع وشاكي واغجابدي وكرودمير وأغدام وقاخ تتصدر قائمة المحافظات حيث تقودها زرداب بحجم 62ر59 طنا وتليها فضولي 72ر49 طنا وزاقاتالا 87ر46 طنا وبالاكن 24ر43 طنا واغجابدي 20ر45 طنا وبردع 65ر32 طنا وشاكي 98ر31 طنا وكوردمير 33ر21 طنا وقاخ 27ر21 طنا وأغدام 29ر16 طنا وجويتشاي 11ر13 طنا وأغداش 46ر12 طنا وتارتار 29ر12 طنا وصابر آباد 36ر11 طنا وأوجار 75ر9 أطنان ولنكران 48ر7 أطنان وإيميشلي 29ر5 أطنان وجبرائيل 85ر4 أطنان من الشرانق الطازجة. وتجري حاليا عملية تسلم الشرانق الطازجة لدى 38 محافظة على نطاق البلد.

جدير بالذكر أن المربين يتوقعون إنتاج 800 طن من شرانق دود القز الطازجة عام 2019م علما بان المربين سلموا عام 2018م 9ر513 طن منها وذلك أكثر قدر 1ر2 مرتين عن مؤشر العام السابق.

وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة ما بين 2018-2025م في تنمية إنتاج الشرانق والحرير يخطط إبلاغ حجم الشرانق الطازجة 6 آلاف طن إلى عام 2025م.

وتدفع الدولة إعانة خاصة لمربي شرانق دود القز حيث يسلمون الشرانق إلى شركة أذر ايبك لإنتاج الحرير بقيمة 4 ماناتات لكل كغ وتدفع الدولة 5 ماناتات إضافية لكل كغ ويحصل كل مربّ 9 ماناتات مقابل كل كيلوغرام من الشرانق.

واستورد البلد من الصين خلال مدة 3 سنوات أخيرة 5ر3 ملايين شتلة توت وغرست في المحافظات وللمرة الأخيرة استوردت مليون شتلة توت من الصين في 4 ديسمبر 2018م ووزعت على 36 محافظة.