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    توقع إنتاج 15 طنا من شرانق دودة القز في محافظة ترتر هذا الموسم

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
    توقع إنتاج 15 طنا من شرانق دودة القز في محافظة ترتر هذا الموسم

    باكو، 5 مايو، أذرتاج

    يتوقع مربيو دود القز في محافظة أغدام إنتاج 15 طنا من شرانق دودة القز الطازجة هذا الموسم.

    وتم توزيع 375 علبة من بذور دود القز على المربين في المحافظة.

    يذكر أن مربي ترتر أنتجوا العام الماضي 2ر10 طن من شرانق دود القز الطازجة.

    وبهدف تنمية المجال بالمحافظة تم زرع ما يزيد عن 374 ألف شتل شجرة التوت فترة 2016-2023م على مساحتها.

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