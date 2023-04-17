انطلاق حملة زرع بذور القطن في أذربيجان

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

انطلقت حملة زرع بذور القطن في محافظات أذربيجان المعنية بزراعة القطن.

وعقدت مع 15434 صاحب مشروع على إنتاج القطن في مساحة 92 ألف هيكتار.

وانطلقت حملة زرع بذور القطن من العقد الثاني من شهر أبريل وقد أنجزت العملية في 7ر17 ألف هيكتار إلى اليوم.

وتفقد موظفون من وزارة الزراعة سير الحملة في حقول محافظة صابر أباد احدى المحافظات الرائدة في زراعة القطن.

وعقدت شركات إنتاج القطن في محافظة صابر أباد مع 2655 مزارع عقودا على زراعة القطن على مساحة 11400 هيكتار وأنجزت العملية في ألفي هيكتار إلى اليوم.

يذكر أن المزارعين حصدوا موسم 2022م 322300 طن من القطن وسلمت إلى مراكز القبول وكان الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3092 كغ وكان ذلك أكثر قدر 35259 طن من حجم الإنتاج في العام السابق.

ويشار إلى أن الدولة تدعم زراعة القطن في أذربيجان حيث تدفع دعما ماليا لكل طن مسلم إلى مراكز القبول من القطن 180 مانات لموسم 2023م الجديد بعدما كان عند 170 مانات في الموسم السابق.

هذا وكان سعر شراء القطن من المزارعين 800 مانات للنوع الأول و780 مانات للنوع الثاني و740 مانات للنوع الثالث و700 مانات للنوع الرابع.