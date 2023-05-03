زرع بذور القطن على 6430 هيكتار في بيلقان إلى اليوم

باكو، 3 مايو، أذرتاج حملة زرع بذور القطن في محافظة بيلقان على وشك الانتهاء. ويخطط زرع بذور القطن على 4ر6627 هيكتار من الحقول بالمحافظة للموسم الجاري وقد تعاقدت شركات اذر بامبيق وغيرها مع المزارعين والمنتجين. وقد زرع المزارعون في بيلقان احدى أكبر محافظات القطن الأذربيجانية بذور القطن على 6430 هيكتار.

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