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    توقع إنتاج 16 طنا من شرانق دودة القز في محافظة أغدام هذا الموسم

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٠٨]
    توقع إنتاج 16 طنا من شرانق دودة القز في محافظة أغدام هذا الموسم

    باكو، 2 مايو، أذرتاج

    يتوقع مربيو دود القز في محافظة أغدام إنتاج 16 طنا من شرانق دودة القز الطازجة هذا الموسم.

    وتم توزيع 410 علبة تحتوي 7790 غرام من بذور دود القز على المربين البالغ عددهم هذا العام 96 مربيا في المحافظة.

    يذكر أن إنتاج شرانق دود القز الطازجة كان من المجالات المتطورة في محافظة أغدام حتى عام 1990م عام انحطاط المجال فيها إلى انه أخذ في استعادة شعبيته منذ عام 2016م وربى 78 مربيا في العام الماضي 382 علبة من بذور دود القز وأنتجوا 9058 كغ من الشرانق الطازجة.

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