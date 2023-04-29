توزيع 800 علبة من بذور دود القز على المربين في إسماعيلي

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

وزع مركز التنمية الزراعية في محافظة بالاكن 800 علبة او ما يقارب من 2ر15 كغ من بذور دود القز على أكثر من 200 مربّ على نطاق المحافظة.

وقال المركز في بيان إنه يستهدف هذا الموسم إلى زيادة إنتاج شرانق دودة القز الطازجة في المحافظة إلى 32 طنا.

يذكر أن المحافظة أنتجت في الموسم الماضي 6ر31 طنا من شرانق دودة القز الطازجة.