الأرصاد الجوية تنشر تقريرا يوميا لتوقعات ظروف الطقس للغد

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة وتكون ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا ونحو 30-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 32-34 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 30-40 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا مساء وحرارة مياه البحر 21-22 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا مساء ودرجات مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد إلى المساء في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر مع توقعات كثافة الهطول على مناطق مختلفة وتساقط البرد محليا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وبين 14-19 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في المناطق الجبلية.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد إلى المساء في أجواء بعض المناطق وهطول مطر وهبوب رياح غربية بقوة تتراوح بين 5-10 أمتار في الثانية ويمكن اشتداد قوتها عند الرعد والبرق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.